Costruzioni intesa tra Ance e consulenti del lavoro per certificazione AsseCo Edilizia

(Adnkronos) – Promuovere la regolaritĂ contributiva, normativa ed economica nei rapporti di lavoro gestiti dalle imprese impegnate nella filiera degli appalti e subappalti edili attraverso l’individuazione di metodi innovativi e strumenti sussidiari ai controlli ispettivi, che possano garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la crescita del tessuto imprenditoriale. E' questo l’obiettivo del protocollo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lavoro - costruzioni - intesa - ance

