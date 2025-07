Per ' salvare' i risparmi doveva trasferirli sul conto del finto maresciallo truffa sventata grazie al tempismo di un familiare

Stava aderendo alla richiesta di fare un bonifico che gli avrebbe permesso di 'salvare' i suoi risparmi, per fortuna un familiare si √® accorto che c'era qualcosa che non andava e ha evitato quello che sarebbe stato un odioso¬†raggiro. Una¬†donna cesenate era stata¬†contattata da un sedicente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

