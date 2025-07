Stellantis investe 1,2 miliardi e assume 3.100 persone in una fabbrica in Marocco

Roma, 17 luglio 2025 – Stellantis investe e assume. Ma lo farà in Marocco. Il Gruppo automobilistico prevede infatti di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro. È quanto riferisce l'agenzia Bloomberg riportando l'agenzia egiziana Map. Dalla fabbrica usciranno piccoli veicoli elettrici e motori mini-ibridi. L'espansione dell'impianto di Kenitra in Marocco consentirà a Stellantis di portare la produzione ad almeno un milione di auto all'anno, con l'assunzione di 3.100 dipendenti. Una notizia che arriva l’indomani della decisione (almeno per il momento) di abbandonare la produzione di veicoli a idrogeno e di dirottare i fondi su altri progetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis investe 1,2 miliardi e assume 3.100 persone in una fabbrica in Marocco

In questa notizia si parla di: marocco - stellantis - miliardi - assume

Stellantis raddoppia in Marocco entro il 2030 - Stellantis prevede di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Stellantis raddoppia in Marocco entro il 2030 - Stellantis prevede di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Stellantis investe 1,2 miliardi in Marocco e spinge sull’elettrico: il titolo rimbalza in Borsa Vai su X

ALFA ROMEO: UNA NUOVA FRONTIERA IN MAROCCO Alfa Romeo ha recentemente inaugurato un nuovo showroom a Casablanca, situato in Avenue de la Massira, una delle aree più prestigiose della città . Questo spazio non è solo un punto vendita, ma u Vai su Facebook

Stellantis investe 1,2 miliardi e assume 3.100 persone in una fabbrica in Marocco; Stellantis raddoppia la produzione in Marocco entro il 2030: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro; Stellantis investe 1,2 miliardi in Marocco e spinge sull’elettrico: il titolo rimbalza in Borsa.

Stellantis investe 1,2 miliardi in Marocco e spinge sull’elettrico: il titolo rimbalza in Borsa - Stellantis raddoppierà la produzione nello stabilimento marocchino di Kenitra entro il 2030 con un investimento da 1,2 miliardi di euro. Scrive msn.com

Stellantis raddoppia la produzione in Marocco entro il 2030: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro - 100 nuovi posti di lavoro, spingerà la produzione di veicoli elettrici e rafforzerà la filiera industriale marocchina ... Come scrive milanofinanza.it