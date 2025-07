Elkann i 175 milioni al fisco per l’eredità Agnelli e la delocalizzazione come dogma

La notizia di questi giorni è che John Elkann, presidente della casa automobilistica Stellantis e amministratore delegato di Exor, sta negoziando attraverso i suoi legali un versamento, per ora ufficioso, di 175 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, fra tasse e sanzioni, nell’ambito dell’indagine della procura di Torino per truffa e frode fiscale sull’eredità della nonna, Marella Agnelli, vedova di Gianni. L’ipotesi dell’accusa vede coinvolti anche i fratelli Lapo e Ginevra, il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs von Grünigen. Gli avvocati di Elkann avrebbero anche fatto richiesta della “messa in prova”, ovvero di un periodo di assegnazione ai lavori socialmente utili così da chiudere “rapidamente e definitivamente”, sia pur “senza alcuna ammissione tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni”, un’inchiesta penale definita “una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Elkann, i 175 milioni al fisco per l’eredità Agnelli e la delocalizzazione come dogma

Elkann ha pronti per la Juventus 100 milioni di aumento di capitale, in caso saltasse il quarto posto (Tuttosport) - La Juventus si prepara a un rimpasto generale al termine della stagione. Cosa che c’era stata già l’anno scorso quanto a guida tecnica e due anni fa quanto ad aspetti dirigenziali.

Mercato Juventus, Elkann è pronto a fare grande i bianconeri: “pioggia” di milioni di euro per due priorità! Gli identikit degli obiettivi e cosa serve a Madama per l’assalto finale - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, Elkann è pronto a investire su quei due giocatori: prevista una “pioggia” di milioni per loro.

Mercato Juventus, Elkann è pronto a fare grandi i bianconeri: “pioggia” di milioni di euro per due priorità! Gli identikit degli obiettivi e cosa serve a Madama per l’assalto finale - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, Elkann è pronto a investire su quei due giocatori: prevista una “pioggia” di milioni per loro.

