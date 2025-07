INDIRE TFA sostegno Graduatorie triennalisti | Avviso su pagamenti e pubblicazione graduatorie aggiornate

Con apposito Avviso del 17 luglio Indire comunica che nel corso della prossima settimana, verrĂ pubblicata la graduatoria per gli ordini relativi alla scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie docenti di sostegno sature soprattutto al Sud, CDS: “Con i corsi indire peggioreremo la situazione, ci vuole coordinamento tra offerta formativa e domanda effettiva” - Troppi docenti di sostegno nelle graduatorie, un fenomeno che riguarda soprattutto il Centro-Sud e che è al centro di una riflessione, nonché di una proposta da parte del Comitato Docenti di Sostegno (CDS) che, attraverso la voce del suo coordinatore nazionale Alessio Golia, lancia un appello con l’intento di avviare un confronto costruttivo con i Ministeri dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dell’Università e della Ricerca (MUR).

Graduatorie Indire (Università per i percorsi sostegno per i triennalisti: come vengono formate. Pillole di Question Time - Nel question time di venerdì 28 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Capraro della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato un tema centrale per molti docenti interessati ai percorsi di specializzazione attivati ai sensi dell'art.

TFA sostegno e corsi INDIRE 2025: requisiti, date, differenze e accesso alle graduatorie - Con oltre 70.000 posti disponibili, i docenti sono chiamati a scegliere tra il TFA ordinario e i corsi INDIRE/UniversitĂ previsti dal DL 71/2024.

