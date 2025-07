Ha visto la vera Annabelle la bambola posseduta ed è morto Giallo sull' investigatore del paranormale

L'improvvisa morte di Dan Rivera, famoso investigatore del paranormale, ha riacceso i riflettori sulla bambola posseduta Annabelle. A quanto pare, infatti, poco prima di morire, Rivera era entrato in contatto con lo spaventoso giocattolo, e tanto sarebbe bastato a scatenare le teorie degli appassionati dell'occulto. In realtĂ le cause del decesso dell'uomo non sono ancora note, e si attendono ancora gli esiti dell'autopsia. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Dan Rivera (54 anni) era impegnato in un tour chiamato Devil on the run, a cui stavano partecipando numerose persone. Il tour consisteva proprio nel ripercorrere le imprese di Ed e Lorraine Warren, investigatori del paranormale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

