«I bambini non dovrebbero mai dover vivere nella paura di giocare all’aperto o di camminare verso la scuola. Qui in Angola, piĂą di tre decenni dopo, i residuati bellici minacciano ancora la vita di ogni giorno». Con queste parole, il principe Harry è tornato a calcare il terreno dell’Angola, sulle orme di sua madre, la principessa Diana. Proprio come lei, ha camminato su un campo minato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma delle mine antiuomo, che continuano a uccidere e mutilare, soprattutto tra i piĂą piccoli. Lady Diana aveva fatto della lotta contro le mine una vera e propria missione umanitaria. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Harry d’Inghilterra sulle orme di Lady Diana: il ritorno nei campi minati dell’Angola

