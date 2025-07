Andrea Cavallari fermato a Barcellona il condannato per la strage di Corinaldo rintracciato dopo 14 giorni

Fermato a Barcellona Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo evaso il 3 luglio, dopo la discussione della sua tesi di laurea a Bologna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Andrea Cavallari fermato a Barcellona, il condannato per la strage di Corinaldo rintracciato dopo 14 giorni

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - fermato - barcellona

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

Corinaldo: evaso dopo la laurea, Andrea Cavallari fermato a Barcellona; Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona dopo una fuga di due settimane; Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona: era evaso dopo la laurea.

Andrea Cavallari fermato a Barcellona: condannato per la strage di Corinaldo, era evaso dopo la laurea - È stato catturato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all'Università di Bologna. ilmessaggero.it scrive

Strage di Corinaldo, Andrea Cavalleri catturato a Barcellona: era evaso dopo la tesi di laurea - È stato catturato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna. Scrive ilfattoquotidiano.it