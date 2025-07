Regione in arrivo 38 milioni di euro per oltre 15 mila siciliani con disabilità gravissima

Oltre 38 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilitĂ gravissima per il pagamento del beneficio economico dei mesi di giugno e luglio 2025. "Anche quest’anno con l’approssimarsi delle ferie estive -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: milioni - euro - oltre - disabilitĂ

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro - La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica.

2 milioni di euro per contrastare i disturbi da ludopatia - La Regione Toscana rinnova il suo impegno nel contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo e lo fa con due delibere presentate in Giunta dall’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

TikTok multata di 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina.

#Scuola. Oltre 2 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni per il servizio di trasporto scolastico. Cresce il numero degli utenti: più di 44mila, di cui 1.900 con #disabilità . La #notizia https://regioneer.it/TrasportoScolastico-Lug25… Vai su X

Ravenna riceve quasi 175mila euro dalla Regione per il trasporto scolastico. Finanziati con oltre 2 milioni di euro i servizi nei Comuni emiliano-romagnoli: priorità agli studenti con disabilità e alle aree periferiche. L’assessora Conti: “Trasporto parte integrante Vai su Facebook

Regione, in arrivo 38 milioni di euro per oltre 15 mila siciliani con disabilitĂ gravissima; Disabili gravissimi, la Regione stanzia 38 milioni di euro e paga due mensilitĂ ; Piano disabilitĂ 2025-2027, oltre 8 milioni di euro per inclusione e accompagnamento al lavoro.