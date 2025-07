Roma, 17 luglio 2025 – Le cause del disastro dell'Air India sarebbero davvero legate a un'azione deliberata compiuta del comandante dell'aereo. Lo rivelerebbero nuovi dettagli nell'inchiesta riportati oggi dal Wall Street Journal. Una registrazione nella scatola nera del dialogo tra i due piloti indica che è stato proprio lui a disattivare gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai motori, secondo fonti vicine alla valutazione preliminare delle prove emerse durante le indagini dei funzionari Usa. Nello scambio si sente il primo ufficiale del Boeing 787 Dreamliner, Clive Kunder, chiedere al comandante Sumeet Sabharwal perchĂ© avesse spostato gli interruttori in posizione "cutoff", cioè in modo da interrompere il flusso di carburante, dopo il decollo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Air India, il comandante Sabharwal ha spento i motori: le nuove rivelazioni del Wall Street Journal