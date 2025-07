Il 32enne tre volte All Star si unisce a Leonard, Harden, Batum e Lopez. Phoenix per liberarsene gli paga 96 milioni: ne prenderà 11 per due anni da Los Angeles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Clippers puntano ancora sul grande nome a fine carriera: ecco Bradley Beal!