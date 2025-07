Viaggi d'istruzione pagati dalla scuola al Montessori un fondo per gli studenti che non possono permetterseli

"Una misura per l'inclusione scolastica". Così è stato pensato e realizzato il Fondo di Solidarietà approvato al Montessori di Roma su proposta del corpo studentesco. "È un'iniziativa per non tagliare fuori nessuno", spiegano dal liceo romano a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

