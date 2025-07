Accesi i semafori che regolano gli attraversamenti ciclo-pedonali lungo la tangenziale di Carpi.

Sono in funzione da oggi, giovedì 17 luglio, i semafori che regolano i nuovi attraversamenti sulla tangenziale Bruno Losi e su via Cattani. La messa in funzione dei semafori è l’atto conclusivo del progetto, finanziato con risorse del Pnrr, nell’ambito del quale è stato realizzato il percorso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it