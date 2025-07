Inchiesta sull’urbanistica a Milano il Pd ancora in silenzio Lega e FdI | Sala si dimetta Il sindaco riferirà lunedì

Lega e Fratelli d’Italia cavalcano lo scandalo e chiedono le dimissioni della giunta, dal Pd continua il silenzio assoluto (o quasi). Si riassumono così le reazioni politiche alla nuova maxi-inchiesta sull’urbanistica a Milano, in cui il sindaco Giuseppe Sala è indagato insieme, tra gli altri, all’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi ( per cui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari ). A Palazzo Marino, sede del Comune, nessuno parla: dopo aver detto di “ non riconoscersi nella lettura dei pm “, il primo cittadino – che a quanto si apprende è apparso provato dalla vicenda – ha annunciato ai suoi assessori di voler riferire lunedì prossimo in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

