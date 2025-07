Ponte Morandi l' ex ad di Autostrade Castellucci ai giudici | Carcere sovraffollato siamo in 6 in una cella da 4

Dopo il trasferimento a Rebibbia l'ex dirigente, condannato a sei anni per il crollo di un viadotto nell'Avellinese, si lamenta: "In queste condizioni violato il mio diritto alla difesa per il disastro di Genova".

Ponte Morandi, i pm: “Pericoli ignorati, l’ex presidente di Autostrade ha ricordi a singhiozzo” - Affondo della Procura nel nuovo dossier consegnato ai giudici: “Memoria a metà : da Cerchiai possibile comportamento pilatesco per proteggere i colleghi”

Ponte Morandi, l'appello dei parenti delle vittime: "Lasciate fuori la tragedia dalla campagna elettorale" - "Fate un confronto sul futuro, il passato non può essere cambiato": è l'appello del comitato Parenti vittime del ponte Morandi che invita il mondo politico genovese a lasciare fuori dalla campagna elettorale la tragedia che il 14 agosto 2018 portò via la vita di 43 persone.

