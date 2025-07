Lavoro Lombardia e Fondazione Cariplo lanciano ZeroNeet

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno stretto un patto da 40 milioni, cofinanziato in parti uguali, per affrontare con decisione il problema dei Neet, quei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi. A questo impegno si aggiungono altri 10 milioni messi a disposizione da Intesa Sanpaolo, già annunciati dal ceo Carlo Messina, portando il totale dell' investimento a 50 milioni. L'iniziativa, presentata ufficialmente dall'assessore regionale Simona Tironi e dal presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Azzone, è la prima del suo genere in Italia. Pubblico e privato uniscono risorse, visione e azione per rilanciare la vita di migliaia di ragazzi a rischio esclusione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giovedì 10 luglio presso il Teatro San Teodoro si è svolto il convegno finale di "Password14 - Il pass per il lavoro", un progetto promosso da Mestieri Lombardia e finanziato da Fondazione Cariplo, di cui siamo partner. Due anni di lavoro intenso e relazioni sul Vai su Facebook

