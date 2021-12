Più di 500 docenti altoatesini di lingua tedesca saranno sospesi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Preoccupa in Alto Adige l'elevato numero di docenti che insegnano negli istituti di lingua tedesca e rischiano di essere sospesi perché non hanno presentato il certificato vaccinale o la conferma della prenotazione. Nei prossimi giorni sarà completato l'invio delle lettere di comunicazione di sospensione a 510 insegnanti. Lettere che riceveranno anche 59 amministrativi e 85 ausiliari. Tra il gruppo linguistico tedesco è forte e compatto il fronte 'no vax'. Negli istituti in lingua italiana sono 20 i lavoratori sospesi, ma il totale complessivo si conoscerà il 10 gennaio alla ripresa delle lezioni. Nelle scuole in lingua ladina sono 40 le lettere inviate. Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Preoccupa in Alto Adige l'elevato numero diche insegnano negli istituti die rischiano di essereperché non hanno presentato il certificato vaccinale o la conferma della prenotazione. Nei prossimi giorni sarà completato l'invio delle lettere di comunicazione di sospensione a 510 insegnanti. Lettere che riceveranno anche 59 amministrativi e 85 ausiliari. Tra il gruppo linguistico tedesco è forte e compatto il fronte 'no vax'. Negli istituti initaliana sono 20 i lavoratori, ma il totale complessivo si conoscerà il 10 gennaio alla ripresa delle lezioni. Nelle scuole inladina sono 40 le lettere inviate.

AGI - Preoccupa in Alto Adige l'elevato numero di docenti che insegnano negli istituti di lingua tedesca e rischiano di essere sospesi perché non hanno presentato il certificato vaccinale o la ...