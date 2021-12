Omicron | l’Europa si chiude per le feste | dal lockdown in Olanda al coprifuoco in Austria | le misure degli Stati per difendersi dalla variante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’sceglie iltotale, la Danimarca solo parziale. Ma c’è anche chi – come il premier inglese Boris Johnson – si rifiuta di mettere in campo qualsiasi restrizione prima delle, pur dovendo fare i conti con oltre centomila casi al giorno. Glieuropei reagiscono alla nuova minaccia del Covid in ordine sparso. Sette Paesi (Portogallo, Grecia, Cipro,, Irlanda, Lettonia, Svezia) hanno imitato l’Italia imponendo l’obbligo di tampone a chi entra nel Paese (anche dall’Ue), ma in pochi hanno potenziato il green pass riservandolo ai soli vaccinati: lo hanno fatto l’Italia e l’(il Paese più severo in assoluto), mentre la Francia introdurrà la nuova regola da gennaio. In Spagna, invece, il certificato continua a essere richiesto solo a livello regionale e ...