Napoli, Insigne: «Nessuno voleva perdere, ora bisogna rialzarsi»

Il capitano del Napoli Insigne cerca di dare la scossa dopo il k.o. casalingo contro lo Spezia

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, attraverso i propri social ha detto la sua dopo la sconfitta interna contro lo Spezia cercando di dare la scossa alla squadra.

«Nessuno voleva perdere… Nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…bisogna rialzarsi subito e pensare già alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo».

