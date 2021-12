Massimo Ferrero lascia il carcere | l’ex presidente della Sampdoria a casa per le vacanze di Natale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ottime notizie perè stato scarcerato e trascorrerà ilcon la famiglia.numero uno blucerchiatoildopo 17 giorni e sarà agli arresti domiciliari.era stato fermato per reati societari e bancarotta in relazione all’inchiestaProcura di Paola. E’ stata accolta la richiesta dei suoi legali Luca Ponti e Pina Tenga eha giàto ildi San Vittore a Milano. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

sportmediaset : +++ Sampdoria: scarcerato Massimo #Ferrero +++ #SportMediaset #UltimOra - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Scarcerato Massimo Ferrero. L'ex Presidente della Sampdoria sta lasciando il Carcere di San Vittore a Mi… - Marcel_Bel89 : Massimo Ferrero esce dal carcere e va ai domiciliari - CalcioPillole : Dopo l'arresto avvenuto il 6 dicembre, oggi l'ex presidente della Sampdoria Massimo #Ferrero è stato scarcerato. - DaznDdl : RT @sportmediaset: +++ Sampdoria: scarcerato Massimo #Ferrero +++ #SportMediaset #UltimOra -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

Undici

ha lasciato oggi, subito dopo l'ora di pranzo, il carcere milanese di San Vittore e ha fatto rientro nella sua abitazione di Roma, dove rimarrà ai domiciliari. Un successo per la ...Natale a casa per: accogliendo la richiesta dei difensori dell'imprenditore, il tribunale del riesame di Catanzaro ha deciso che l' ex presidente della Sampdoria può lasciare il carcere di San Vittore ...L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero esce dal carcere di San Vittore di Milano e va agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo la richiesta ...Massimo Ferrero, in carcere dal 6 dicembre nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta, ha ottenuto i domiciliari nella sua abitazione a Roma. L'ex president ...