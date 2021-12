Lotus - Con lo stop alla produzione di Exige, Elise ed Evora si chiude un'epoca (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si chiude dopo ventisei anni e 51.738 auto uno dei capitoli più importanti della storia della Lotus. Nella fabbrica di Hethel, è infatti terminata la produzione di tutte le versioni di Elise, Exige e Evora. Si tratta, di fatto, della metà delle Lotus prodotte nei 73 anni di carriera del marchio e di uno dei progetti più importanti mai realizzati: la piattaforma di estrusi di alluminio incollati e motore centrale ha infatti permesso di creare una lunga generazione di sportive che hanno segnano un'epoca. I numeri di un successo. Dal 1996, anno di presentazione della prima Lotus Elise, voluta dall'allora patron Romano Artioli, la Lotus ha costruito 35.124 Elise, 10.497 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sidopo ventisei anni e 51.738 auto uno dei capitoli più importanti della storia della. Nella fabbrica di Hethel, è infatti terminata ladi tutte le versioni di. Si tratta, di fatto, della metà delleprodotte nei 73 anni di carriera del marchio e di uno dei progetti più importanti mai realizzati: la piattaforma di estrusi di alluminio incollati e motore centrale ha infatti permesso di creare una lunga generazione di sportive che hanno segnano un'. I numeri di un successo. Dal 1996, anno di presentazione della prima, voluta dall'allora patron Romano Artioli, laha costruito 35.124, 10.497 ...

