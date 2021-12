Lo Spezia espugna ancora Napoli: i numeri del match (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Lo Spezia è la seconda squadra nella storia capace di vincere entrambe le prime due trasferte di Serie A contro il Napoli, dopo il Genoa nel 1929/30 – 1930/1931. Il Napoli ha perso tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 (quattro in quell’occasione). Considerando le ultime tre gare interne del Napoli in campionato, i partenopei hanno effettuato 66 tiri segnando appena una rete (contro il Milan). Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in una trasferta di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Lo Spezia ha beneficiato di un’autorete per il secondo incontro ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Loè la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Loè la seconda squadra nella storia capace di vincere entrambe le prime due trasferte di Serie A contro il, dopo il Genoa nel 1929/30 – 1930/1931. Ilha perso tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 (quattro in quell’occasione). Considerando le ultime tre gare interne delin campionato, i partenopei hanno effettuato 66 tiri segnando appena una rete (contro il Milan). Loha tenuto la porta inviolata in una trasferta di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Loha beneficiato di un’autorete per il secondo incontro ...

