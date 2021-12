La variante Omicron e il paradigma di Urry con cui abbiamo appena cominciato a fare i conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Peccato che non sia riuscito a vedere il nostro mondo piegarsi all’improvviso alla pandemia, alle varianti e alle risse con i negazionisti: altrimenti avrebbe saputo suggerirci qualche spiegazione illuminante John(Londra, 1946 – Lancaster, 2016), che è stato un sociologo di notevole rilievo. Autore prolifico, che ha pubblicato una ventina di saggi,è stato giustamente considerato una sorta di profeta critico del disordine neocapitalista, del mondo del turismo di massa e infine degli effetti perversi della globalizzazione, cui ha dedicato uno dei suoi ultimi lavori, “Offshoring”. Punto di riferimento anche per i più eminenti colleghi, in primis Zygmunt Baumann, nel 2010ha pubblicato il suo libro più celebre, che in italiano s’intitola Ildelle mobilità. Diciamo pure che è una delle migliori ...