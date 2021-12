Il Lazio verso la zona gialla, Zingaretti: 'Dipende dai comportamenti delle persone' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con i casi di Covid destinati ad aumentare per la maggiore contagiosità della variante Omicron, anche la Regione Lazio potrebbe andare in zona gialla . ' Dipende dai comportamenti delle persone ' ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con i casi di Covid destinati ad aumentare per la maggiore contagiosità della variante Omicron, anche la Regionepotrebbe andare in. 'dai' ha ...

Advertising

leggoit : Il #Lazio verso la #zonagialla, Zingaretti: «Dipende dai comportamenti delle persone» - creador1996 : Ci sta criticare un giocatore per le sue prestazioni, ci sta criticare un gesto (sbagliato) ma soltanto voi mitoman… - aquila1962 : Scusa, un riflessione,quando i tifosi insultano le squadre avversarie e loro giocatori,come lo consideri? Inoltre p… - MassimoMoriggi : RT @SPress24: #VeneziaLazio, tifosi si scagliano verso i #giornalisti di #Roma in #TribunaStampa : 'Fascisti di M...' - sghezziofficial : #VeneziaLazio, tifosi si scagliano verso i #giornalisti di #Roma in #TribunaStampa : 'Fascisti di M...' -