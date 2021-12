“Hai rotto”. GF Vip, le due concorrenti ai ferri corti: è guerra dopo gli ultimi fatti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Furiosa lite al ‘GF Vip’ nelle scorse ore. Protagoniste della vicenda le gieffine Eva Grimaldi e Valeria Marini, dunque due delle concorrenti che sono entrate successivamente nel programma. Una vera e propria polemica è deflagrata nella Casa più spiata d’Italia a causa di vicende legate alla pulizia nella trasmissione. Non è il primo litigio di questo genere, ma Alfonso Signorini avrà davvero molto da fare dopo Natale per cercare di rasserenare gli animi nel programma, che sono sempre più accesi. Intanto, prima di parlarvi di Eva Grimaldi e Valeria Marini, bisogna dire che nelle ultime ore Federica Calemme ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex tronista di UeD, Sophie Codegoni. Sophie ha chiesto alla nuova vippona un parere su Gianmaria Antinolfi. “È un bel ragazzo. È davvero un bravo ragazzo”, ha risposto Federica, smascherando Sophie e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Furiosa lite al ‘GF Vip’ nelle scorse ore. Protagoniste della vicenda le gieffine Eva Grimaldi e Valeria Marini, dunque due delleche sono entrate successivamente nel programma. Una vera e propria polemica è deflagrata nella Casa più spiata d’Italia a causa di vicende legate alla pulizia nella trasmissione. Non è il primo litigio di questo genere, ma Alfonso Signorini avrà davvero molto da fareNatale per cercare di rasserenare gli animi nel programma, che sono sempre più accesi. Intanto, prima di parlarvi di Eva Grimaldi e Valeria Marini, bisogna dire che nelle ultime ore Federica Calemme ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex tronista di UeD, Sophie Codegoni. Sophie ha chiesto alla nuova vippona un parere su Gianmaria Antinolfi. “È un bel ragazzo. È davvero un bravo ragazzo”, ha risposto Federica, smascherando Sophie e ...

Advertising

FrankTesdrumo : @matteoG1990 @lordfed3 Vattene affanculo tu e questo stupido copia/incolla! Quelle dei chirurghi servono a non cont… - franzofFulham : @GiorgiaMeloni Io sono Giorgia, hai rotto le palle con le tue tradizioni, fatti sto minchia di presepe e non strapa… - Sergiochem : @robersperanza hai rotto i maroni, 3 dosi e stiamo peggio di prima, mascherine pure per andare al cesso, levatevi d… - applefruit84 : News flash sole: Sul set ci sei stata anche tu, perché il Gf è un set. E con Alex hai vissuto tutto a 1000, e se tu… - quantiglioli : @matteosalvinimi Hai stancato, dai retta me. Sembri un giradischi rotto. Hai metà partito che flirta coi #novax, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai rotto Ricci, l'italiano d'America con la Finlandia nel destino ...presto di giocare - racconta - anche per colpa di un incidente in moto in cui mi sono rotto il ... Fino a che hai 30 anni va bene, poi hai bisogno di altro. Così a metà maggio 2011 ho cominciato la nuova ...

Come recuperare Google Authenticator ... telefono rotto Recuperare Google Authenticator: Binance Come reinstallare e ripristinare Google Authenticator Mi stai chiedendo come recuperare Google Authenticator perché hai inavvertitamente ...

Natale dance con Manu LJ e Dj Besford: in uscita “Mi hai rotto la pelle” Reggionline Il ginocchio si piega, fallo killer in Coppa: Pereira si era già rotto i legamenti nel 2020 Il ginocchio di Pereira si è girato in modo innaturale dopo un fallo killer in Coppa di lega inglese. Paura per il giocatore del Leicester già operato ai legamenti nel 2020. Un'entrata terribile e la ...

...presto di giocare - racconta - anche per colpa di un incidente in moto in cui mi sonoil ... Fino a che30 anni va bene, poibisogno di altro. Così a metà maggio 2011 ho cominciato la nuova ...... telefonoRecuperare Google Authenticator: Binance Come reinstallare e ripristinare Google Authenticator Mi stai chiedendo come recuperare Google Authenticator perchéinavvertitamente ...Il ginocchio di Pereira si è girato in modo innaturale dopo un fallo killer in Coppa di lega inglese. Paura per il giocatore del Leicester già operato ai legamenti nel 2020. Un'entrata terribile e la ...