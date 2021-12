Docenti di sostegno a casa dell’alunno, il CSPI boccia il decreto ministeriale [PARERE] (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel PARERE redatto il 21 dicembre, boccia lo schema di decreto del Ministero dell'Istruzione sulle modalità di svolgimento del servizio dei Docenti impegnati in attività di istruzione domiciliare. L'articolo Docenti di sostegno a casa dell’alunno, il CSPI boccia il decreto ministeriale PARERE . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nelredatto il 21 dicembre,lo schema didel Ministero dell'Istruzione sulle modalità di svolgimento del servizio deiimpegnati in attività di istruzione domiciliare. L'articolodi, ilil

Advertising

orizzontescuola : Docenti di sostegno a casa dell’alunno, il CSPI boccia il decreto ministeriale - irriverender : RT @Facciamo_ECO: Il nostro sostegno sul @fattoquotidiano in favore di docenti universitari e ricercatori che hanno rivolto un #appello al… - TgrRaiFVG : Dal prossimo anno scolastico nelle scuole primarie e in quelle dell'infanzia del FVG dovrebbero entrare 314 docenti… - AlbertiniGloria : RT @annak65649009: #SpiniNelFianco In trent’anni di lavoro mi sono occupata di educazione di minori e sostegno alle famiglie, ho svolto at… - AnnaritaNinni : RT @orizzontescuola: Assunzione docenti di sostegno da prima fascia Gps, salta la misura in legge di bilancio -