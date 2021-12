Distrarci mentre ci stiamo distraendo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Gioca ora! Così almeno mi intima un cartellone a bordo campoguardo la partita – e io, colto da un soprassalto sul divano, mi domando se mi sta intimando di togliermi le babbucce ed entrare a dare manforte. Va bene che sto guardando il Bologna che va ad alti e bassi, ma antichi ricordi dell’adolescenza mi lasciano supporre che col mio intervento diretto la situazione non migliorerebbe, anzi. Poi mi accorgo che in realtà l’imperativo è volto a convincermi a praticare un videogioco calcistico ma ciò non fuga i miei dubbi, facendo anzi sorgere interrogativi ulteriori: perché dovrei cessare dal guardare una partita di calcio per mettermi alla playstation? Perché qualcuno paga inserti commerciali all’interno di uno spettacolo per sabotarlo col disfattismo? Forse perché la nostra epoca, in cui tutti vogliono essere protagonisti, non tollera che si guardi dei ...