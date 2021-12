Chris Noth accusato di molestie da una quarta donna (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attore Chris Noth, Mr Big in Sex and the City, è stato accusato pubblicamente di molestie sessuali dalla musicista Lisa Gentile. La situazione legale, e di immagine, di Chris Noth si è aggravata nelle ultime ore: la musicista Lisa Gentile ha dichiarato che la star di Sex and the City l'ha molestata sessualmente nel 2002. Durante una conferenza stampa che si è svolta a New York, alla presenza dell'avvocato Gloria Allred, l'artista ha descritto quanto accaduto. Lisa Gentile sostiene che Chris Noth, dopo una cena al ristorante Don Marino, l'abbia accompagnata a casa in macchina e abbia chiesto di salire nel suo appartamento per bere qualcosa. La situazione è degenerata rapidamente, e l'interprete di Mr Big ha iniziato a toccarla. Quando … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attore, Mr Big in Sex and the City, è statopubblicamente disessuali dalla musicista Lisa Gentile. La situazione legale, e di immagine, disi è aggravata nelle ultime ore: la musicista Lisa Gentile ha dichiarato che la star di Sex and the City l'ha molestata sessualmente nel 2002. Durante una conferenza stampa che si è svolta a New York, alla presenza dell'avvocato Gloria Allred, l'artista ha descritto quanto accaduto. Lisa Gentile sostiene che, dopo una cena al ristorante Don Marino, l'abbia accompagnata a casa in macchina e abbia chiesto di salire nel suo appartamento per bere qualcosa. La situazione è degenerata rapidamente, e l'interprete di Mr Big ha iniziato a toccarla. Quando …

