Boom di contagi a Crotone, nuova ordinanza del sindaco: ecco cosa prevede (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce , in considerazione che l’Azienda Sanitaria Provinciale ha comunicato il verificarsi di un aumento esponenziale della diffusione dell’epidemia da Coronavirus, richiamati... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 dicembre 2021) IldiVincenzo Voce , in considerazione che l’Azienda Sanitaria Provinciale ha comunicato il verificarsi di un aumento esponenziale della diffusione dell’epidemia da Coronavirus, richiamati...

Advertising

Corriere : ?? E negli altri Stati europei qual è la situazione? Tutti i numeri - Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - EziaTabozzi : RT @AlanPanassiti: 44595 contagi oggi: boom grazie ad #omicron, che con i suoi tempi di raddoppio dovrebbe essere dominante al 90% in pochi… - Giorno_Lodi : Boom di contagi e caos tamponi: anche Lodi chiede aiuto all'Esercito - nadiatrentini2 : RT @AlanPanassiti: 44595 contagi oggi: boom grazie ad #omicron, che con i suoi tempi di raddoppio dovrebbe essere dominante al 90% in pochi… -