ALC-0315 e ALC-0159 | gli eccipienti del vaccino anti COVID

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Un anno e qualche settimana sono passati da quando si è iniziato a somministrare ilPfizer, un anno che ha visto l’Italia tra gli altri Paesi riuscire nell’intento, non scontato, di vaccinare buona parte della popolazione in tempi relativamente brevi. Un anno e qualche settimana dopo l’inizio della campagna di vaccinazione, per riuscire a spaventare un po’ di più chi è ancora restio a farla, salta fuori l’ennesima notizia disinformativa. Una di quelle in cui giusto se sei totalmente carente di spirito critico puoi cascare. Titola Il Grande Inganno:ALC-e ALC-contenuti nelPfizer non adatti per uso umano e mai sperimentati Le segnalazione che ci sono arrivate però sono arrivate lunghe, perché nella chat Telegram di BUTAC era già da stamattina che si parlava di ...