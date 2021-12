"Una scelta incomprensibile". Charlene di Monaco, cosa non torna: l'ultimo sfregio di Alberto alla moglie malata? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il principe Alberto si sta preparando ad affrontare le feste di Natale da solo con i figli, dato che la moglie Charlene continua a essere ricoverata. La principessa è tornata profondamente debilitata e dimagrita: avrebbe problemi a mangiare e dormire, per questo sarebbe in una clinica privata in Svizzera. Si è parlato anche di una dipendenza dai farmaci, forse sonniferi, ma sono tutte voci da prendere con le pinze perché le reali condizioni di salute dell'ex nuotatrice sono sempre avvolte dal mistero. Nel frattempo Simona Tagli - conduttrice, showgirl nonché vecchia fiamma di Filippo - ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato della sua frequentazione con il principe, nata dopo una cena a Roma nel 1998: “Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. Abbiamo vissuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il principesi sta preparando ad affrontare le feste di Natale da solo con i figli, dato che lacontinua a essere ricoverata. La principessa èta profondamente debilitata e dimagrita: avrebbe problemi a mangiare e dormire, per questo sarebbe in una clinica privata in Svizzera. Si è parlato anche di una dipendenza dai farmaci, forse sonniferi, ma sono tutte voci da prendere con le pinze perché le reali condizioni di salute dell'ex nuotatrice sono sempre avvolte dal mistero. Nel frattempo Simona Tagli - conduttrice, showgirl nonché vecchia fiamma di Filippo - ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato della sua frequentazione con il principe, nata dopo una cena a Roma nel 1998: “Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. Abbiamo vissuto ...

Advertising

matteorenzi : Anticipare la #TerzaDose è una scelta che andava fatta un mese fa, non adesso. Lo abbiamo detto in tutte le salse a… - borghi_claudio : @DiBozze Caro Correttore, a parte che muoiono anche i vaccinati ma chi sono io e chi è lei per interferire in una s… - Ettore_Rosato : All'apertura della campagna elettorale per le #suppletive di Roma con @valerio_casini Un giovane in gamba, che da… - SicilianRedBla1 : Mettere Diaz e Saele a partita in corso può essere una scelta giusta - rob_milano : @leghista3141592 @Agenzia_Ansa Il candidato declini in percentuale una incidenza di 500 casi su una platea scelta,… -