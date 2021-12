Spezia | Maggiore | «La vittoria di stasera è merito di tutti Sogni? La salvezza»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Giulioha parlato al termine della sfida contro il Napoli. Le parole del centrocampista delloGiulioha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida fra Napoli e. Ecco le sue parole: NAPOLI-– «Abbiamo lottato. Venivamo da un momento difficile e dovevamo giocare così per vincere. Questaci permette di andare a riposo sereni. I tifosi hanno ragione, oggi ci abbiamo messo la fame che dovevamo mettere anche in altri partite.» THIAGO MOTTA – «Non abbiamo mai pensato che a giocare questa partita. Abbiamo dato tutto per noi e per il mister.di.» SOGNO – «Lacon lo.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Napoli-Spezia pagelle: - ParliamoDiNews : Spezia, Maggiore: `Lottato tanto, abbiamo tirato fuori il massimo! Punti ci servivano come il pane` #spezia… - _SiGonfiaLaRete : #Spezia, #Maggiore a #Dazn: “Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo su un campo difficile e contro una grand… - 100x100Napoli : Spezia, Maggiore a Dazn: “Abbiamo dato tutto su un campo molto difficile” - CalcioNews24 : ??#Maggiore al termine della sfida #NapoliSpezia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Maggiore

(4 - 4 - 2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Gyasi,, Kiwior, Bastoni; Agudelo (49' s.t. Colley), Manaj. All. Motta. Arbitro: Massimi di Termoli. Ammoniti: 19' p.t.(S),...7 : tanta qualità per un ragazzo che sta dimostrando di valere veramente tanto. È tra i ... Motta 7,5 : una vittoria di carattere e soprattutto di grandissimo livello per lo. Va oltre le ...Spezia, Maggiore a Dazn: "Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo su un campo difficile e contro una grande squadra" ...Terza sconfitta consecutiva in casa per il Napoli: lo Spezia sbanca il Maradona grazie all’autogol di Juan Jesus nel primo tempo. Gli azzurri vanno così alla sosta non riuscendo a ottenere i tre punti ...