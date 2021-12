Rai – Discovery: c’è l’accordo per la visione in chiaro delle Olimpiadi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli spettatori italiani che non hanno abbonamento alle piattaforme satellitari potranno ugualmente vedere le gare delle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino. E’ stata la Rai ad acquistare i diritti da Discovery per 80 milioni di dollari. Questo accordo comprende anche la visione dei Giochi di Parigi 2024. Le competizioni saranno ‘in chiaro’ per tutti e senza alcun costo. E’ una partnership che si amplia anche al digitale. A quanto indica Il Sole 24 ore, entrambe le tv, durante le discussioni degli accordi all’intesa, sono state molto vicine alla rottura. Nonostante le difficoltà, alla fine è arrivata la soluzione. Discovery trasmetterà i Giochi via streaming, come accaduto per Tokyo 2020. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli spettatori italiani che non hanno abbonamento alle piattaforme satellitari potranno ugualmente vedere le gareprossimeInvernali di Pechino. E’ stata la Rai ad acquistare i diritti daper 80 milioni di dollari. Questo accordo comprende anche ladei Giochi di Parigi 2024. Le competizioni saranno ‘in’ per tutti e senza alcun costo. E’ una partnership che si amplia anche al digitale. A quanto indica Il Sole 24 ore, entrambe le tv, durante le discussioni degli accordi all’intesa, sono state molto vicine alla rottura. Nonostante le difficoltà, alla fine è arrivata la soluzione.trasmetterà i Giochi via streaming, come accaduto per Tokyo 2020. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ...

