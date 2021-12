«Processo immediato per Fiore e Castellino» (Di giovedì 23 dicembre 2021) La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per le tredici persone accusate dell’assalto alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione contro l’obbligo del Greenpass. Se il Gip dovesse accogliere la richiesta, fisserà il Processo direttamente davanti al tribunale collegiale. Tra gli accusati ci sono il fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore e il referente romano Giuliano Castellino assieme all’ex Nar Luigi Aronica e a Pamela Testa, altra forzanovista. Nell’inchiesta, coordinata dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 dicembre 2021) La procura di Roma ha chiesto il giudizioper le tredici persone accusate dell’assalto alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione contro l’obbligo del Greenpass. Se il Gip dovesse accogliere la richiesta, fisserà ildirettamente davanti al tribunale collegiale. Tra gli accusati ci sono il fondatore di Forza Nuova Robertoe il referente romano Giulianoassieme all’ex Nar Luigi Aronica e a Pamela Testa, altra forzanovista. Nell’inchiesta, coordinata dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Andreacata14si1 : RT @Anpinazionale: La Procura di Roma chiede il giudizio immediato per Fiore e Castellino. Avanti con lo scioglimento di Forza Nuova. Il fa… - giovcusumano : RT @Anpinazionale: La Procura di Roma chiede il giudizio immediato per Fiore e Castellino. Avanti con lo scioglimento di Forza Nuova. Il fa… - klaretta2006 : RT @Anpinazionale: La Procura di Roma chiede il giudizio immediato per Fiore e Castellino. Avanti con lo scioglimento di Forza Nuova. Il fa… - andy_reds : RT @Anpinazionale: La Procura di Roma chiede il giudizio immediato per Fiore e Castellino. Avanti con lo scioglimento di Forza Nuova. Il fa… - mocettast : RT @Anpinazionale: La Procura di Roma chiede il giudizio immediato per Fiore e Castellino. Avanti con lo scioglimento di Forza Nuova. Il fa… -