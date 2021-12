Per il presidente dell'Aifa il picco della terza ondata non è ancora arrivato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - "In alcune nazioni europee la curva sta appiattendosi per cui immagino che l'andamento dell'epidemia potrà essere simile a quello dello corso anno, per cui il picco ancora non è arrivato". Queste le parole del professor Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Agenzia del farmaco Aifa, nonché membro del Comitato tecnico-scientifico a Sky Tg24. "Tutte le misure prese dal governo sono ispirate alla prevenzione dell'infezione. In questo senso l'obbligo vaccinale è certamente un'opzione che spetta comunque alla politica", ha spiegato il presidente di Aifa. "Credo che fare il tampone anche se si è vaccinati con tre dosi in occasione di grandi eventi sia una misura saggia - ha aggiunto - così come il ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - "In alcune nazioni europee la curva sta appiattendosi per cui immagino che l'andamento'epidemia potrà essere simile a quelloo corso anno, per cui ilnon è". Queste le parole del professor Giorgio Palù, virologo e'Agenzia del farmaco, nonché membro del Comitato tecnico-scientifico a Sky Tg24. "Tutte le misure prese dal governo sono ispirate alla prevenzione'infezione. In questo senso l'obbligo vaccinale è certamente un'opzione che spetta comunque alla politica", ha spiegato ildi. "Credo che fare il tampone anche se si è vaccinati con tre dosi in occasione di grandi eventi sia una misura saggia - ha aggiunto - così come il ...

