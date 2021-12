Nicholas Latifi minacciato di morte sui social dopo il caso Safety Car

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un Mondiale F1 2021 che porta ancora con sé irrisolte crisi contraddittorie. Centro di discussione è il famoso video dell’incidente ad Abu Dhabi di. Tragico imprevisto per il canadese, arrivato contro la barriera a pochi giri dalla fine del GP e costretto a chiudere in anticipo di cinque giri. Sciagure che non sembrano terminare qui, con il pilota Williams visto come punto di partenza del caosCar. L’incidente ha infatti provocato l’intervento della vettura di sicurezza, richiamata poi da Michael Masi al penultimo giro, permettendo così la vittoria di Max Verstappen. Che sia quindi “colpa” diil trionfo dell’olandese? Uno spinoso, che vede adesso il numero 6 immerso dall’odio dei, con duri attacchi e feroci minacce....

Non sono estraneo al fatto che la gente parli male di me, è una cosa che accade a tutti gli sportivi che competono a certi livelli. Ma è bastato solo un incidente nel momento sbagliato per far ...Un attacco reso possibile grazie all'intervento in pista della Safety Car dopo l'incidente di, che ha annullato i distacchi tra l'olandese della Red Bull ed il rivale britannico della ..."Odio, abusi e minacce non sono davvero una sorpresa, perché è soltanto la realtà in cui viviamo adesso. A quasi dieci giorni dal Gran Premio di Abu Dhabi, però, Nicholas Latifi ha deciso di aprirsi.Caso Safety Car: per Nicholas Latifi è ora odio sui social, come esito dell'incidente agli ultimi giri del GP di Abu Dhabi.