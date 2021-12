Napoli, Spalletti: ”Sconfitta difficile da accettare, dobbiamo riorganizzarci e ripartire” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Napoli, Spalletti: “Mertens sostituito? Scelta mia, Sconfitta difficile da accettare” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la Sconfitta -al Maradona – con lo Spezia. Queste le sue parole: POSSONO GIUSTIFICARE QUESTA Sconfitta CON GLI INFORTUNI O LA SFORTUNA? “È un momento particolare, noi abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio e tenere la palla a terra, soprattuto ora che mancano diversi giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene, poi quando è stato il momento di fare l’ultima scelta in tranquillità non ci è riuscito. Col passare dei minuti ci siamo innervositi e si è commesso qualche errore tecnico che la nostra squadra non deve commettere. È questo momento qui, che le cose ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 23 dicembre 2021): “Mertens sostituito? Scelta mia,da” Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la-al Maradona – con lo Spezia. Queste le sue parole: POSSONO GIUSTIFICARE QUESTACON GLI INFORTUNI O LA SFORTUNA? “È un momento particolare, noi abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio e tenere la palla a terra, soprattuto ora che mancano diversi giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene, poi quando è stato il momento di fare l’ultima scelta in tranquillità non ci è riuscito. Col passare dei minuti ci siamo innervositi e si è commesso qualche errore tecnico che la nostra squadra non deve commettere. È questo momento qui, che le cose ...

