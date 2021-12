L’Europa inasprisce le pene per chi inquina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si rafforza la lotta dell’Unione europea ai crimini contro la natura, problema che minaccia biodiversità, salute e economie globali. Lo scorso 15 dicembre, la Commissione europea ha adottato una proposta per una nuova direttiva Ue (il testo passerà ora al vaglio di Parlamento e Consiglio) per reprimere la criminalità ambientale, definendo nuovi reati ambientali, come commercio illegale di legname, riciclaggio illegale di navi o estrazione illegale di acqua, chiarendo le definizioni esistenti di reati ambientali e rafforzando l’efficacia della cooperazione in materia di applicazione della legge. Per i reati più gravi – che causano o sono in grado di causare la morte o lesioni gravi a una persona – si prevede la reclusione fino a dieci anni. «In un momento in cui la comunità internazionale discute del reato di ecocidio, un livello elevato di protezione ambientale è importante non solo ...