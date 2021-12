La moda del futuro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si è svolto lunedì 20 dicembre nella suggestiva cornice del Piccolo Teatro Grassi di Milano un appuntamento che da due anni racconta un volto vivace e curioso dell’industria della moda italiana, quello interessato e aperto alla diversità. Il talk “Including Diversity“, realizzato da Camera Nazionale della moda Italiana, con il supporto del Comune di Milano e di Intesa Sanpaolo, riflette un’evoluzione che negli ultimi anni ha interessato il mondo della moda a livello globale, e che anche in Italia sta ottenendo successi e traguardi importanti. L’evento “Including Diversity” organizzato dalla Camera Nazionale della moda Italiana. Leggi anche › Cosa succederà alle prossime sfilate uomo Autunno Inverno 2022/2023 ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si è svolto lunedì 20 dicembre nella suggestiva cornice del Piccolo Teatro Grassi di Milano un appuntamento che da due anni racconta un volto vivace e curioso dell’industria dellaitaliana, quello interessato e aperto alla diversità. Il talk “Including Diversity“, realizzato da Camera Nazionale dellaItaliana, con il supporto del Comune di Milano e di Intesa Sanpaolo, riflette un’evoluzione che negli ultimi anni ha interessato il mondo dellaa livello globale, e che anche in Italia sta ottenendo successi e traguardi importanti. L’evento “Including Diversity” organizzato dalla Camera Nazionale dellaItaliana. Leggi anche › Cosa succederà alle prossime sfilate uomo Autunno Inverno 2022/2023 ...

Advertising

foodaffairs_it : Corriere della Sera lancia la prima edizione del Premio Bilancio di Sostenibilità e apre la call per le aziende dei… - NandoPiscopo1 : @FinallyMichele @ferrix88 @dello__98 Poi concordo pure che il gin tonic rispetto ad anni fa va molto più di moda M… - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Il #lookoftheday di oggi è firmato BORA AKSU. Tutte le nostre scelte ogni giorno qui: - ferrix88 : @NandoPiscopo1 @FinallyMichele @dello__98 Ah no? E se vuoi un rhum e cola non scegli il rhum? Non è che non esiston… - Lostinitaly1 : @CarloCalenda Ma non si vota più per avere un presidente del consiglio, oppure è una moda superata -