Juventus | de Ligt via a giugno? Scendono in campo i tifosi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La, dopo le parole di Raiola, è preoccupata per la situazione de. Ibianconeri provano a convincere il difensore. De(Getty Images)L’ultimo match del 2021, contro il Cagliari, prima della pausa. Ladeve vincere per restare a contatto con il quarto posto e passare un natale il più sereno possibile. Questa sera è importante anche perché al ritorno dalla sosta i bianconeri si giocano tutto; nel primo mese dell’anno, infatti, Bonucci e compagni sono attesi da un tour de force in cui di definiranno gli obiettivi della squadra. Gennaio, però, è anche il mese del mercato e la società vuole regalare ad Allegri almeno due rinforzi Gli obiettivi sono il centrocampista e l’attaccante. Occhio anche alla difesa dove la situazione derischia di cambiare ...

cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - Gazzetta_it : Arrivabene, rinnovi De Ligt e Dybala: 'Certi giocatori sono attaccati più ai procuratori che alla maglia' - tancredipalmeri : Juventus in difficoltà: ecco cosa ha comunicato a sorpresa a Vlahovic. Arrivabene conferma quanto anticipato su D… - MondoBN : IMPALLOMENI: ” Juve, calcio antico ma redditizio. Su De L - TMW_radio : ??? #Maracanà Mario Mattioli ??? «De Ligt è uno di quelli che ha capito di più cosa vuol dire giocare nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt

della. Lo stesso che ieri, prima del match dei bianconeri vinto contro il Cagliari, ha parlato dei temi Dybala e De. Il rinnovo del primo non arriva mai, mentre per il secondo le parole ...Gli occhi del tecnico sono tutti per le sue due ex squadre, l'Inter e naturalmente lache ... Matthijs de, la cui partenza a giugno da Torino è stata di fatto anticipata da Mino Raiola. '...La Juventus, dopo le parole di Raiola, è preoccupata per la situazione de Ligt. I tifosi bianconeri provano a convincere il difensore.Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Antonio Conte e il suo Tottenham ma anche un big della squadra di Allegri ...