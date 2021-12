GF vip | Sonia Bruganelli e la lite con Signorini | le parole profetiche di Paolo Bonolis

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ultima puntata in diretta del GF Vip verrà ricordata anche e soprattutto per latrae Alfonso. Quest’ultimo ha tolto bruscamente la parola ache, visibilmente infastidita, ha abbandonato lo studio., ‘gelosissima di Adriana?’: come risponde la moglie dial commento Il pubblico ha dimostrato di stare dalla sua parte e, col senno di poi, alcunedi, rilasciate nel corso di un’intervista non tanto tempo fa, ora assumono toni profetici. A Verissimo infatti, in occasione della loro primissima ospitata di coppia nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin,già si era ...

Advertising

DenisDecorte : #gfvip Sonia Bruganelli abbandona il GF Vip e altri Nuovi Mostri - Video - Striscia la Notizia: - FeedelissimoCom : Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip 6. La lite con Signorini e le dichiarazioni - Antonel45631797 : Sonia tu sei superiore sei vera autentica e cazzuta, che ci fai al circo del grande fratello vip che poi vip non so… - zazoomblog : Bufera GF Vip Sonia Bruganelli fatta fuori da Gennaio. Ecco chi la sostituisce. Lei Sbotta: “Mancanza di rispetto”… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021 e l'abbandono di Sonia Bruganelli (dopo la lite con Signorini) -

Ultime Notizie dalla rete : vip Sonia

'Poverale ho tolto la parola', ha sussurrato il conduttore del GF, punzecchiando la Bruganelli che ha risposto subito: 'No, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è ...Una lite che di certo non è passata sotto traccia quella tra il padrone di casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini e la sua opinionista di fiducia,Bruganelli . Forse non appare più tanto consono parlare di fiducia, visti i risvolti della puntata appena trascorsa del reality. Tra i due ...Col senno di poi, alcune parole di Paolo Bonolis, rilasciate nel corso di un’intervista non tanto tempo fa, ora assumono toni profetici.Alex Belli ha scelto di andarsene dalla Casa del GF Vip. Uscire prima di perdere sua moglie Delia Duran. Tornare alla realtà è stato ...