Gf Vip 6, la confusione di Alessandro Basciano: dice di aver “scelto” Sophie Codegoni, poi passa la serata a flirtare con Soleil Sorge (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sophie Codegoni, Soleil Sorge o Jessica Selassié? Il neo arrivato Alessandro Basciano ha palesato di essere incuriosito dalle tre gieffine sin da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gf Vip 6. Ma, a quanto pare, una di loro sembra aver maggiormente catturato la sua attenzione. Ciò almeno stando a quanto rivelato proprio dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha apertamente raccontato di avere uno slancio importante verso la Codegoni. La loro vicinanza ha particolarmente indispettito anche Gianmaria Antinolfi, che ha deciso così di troncare con Sophie. Da lì a poco, ecco arrivare “la scelta” di Basciano. Una scelta che però non è piaciuta alla stessa ex tronista, che lo ha così ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)o Jessica Selassié? Il neo arrivatoha palesato di essere incuriosito dalle tre gieffine sin da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gf Vip 6. Ma, a quanto pare, una di loro sembramaggiormente catturato la sua attenzione. Ciò almeno stando a quanto rivelato proprio dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha apertamente raccontato die uno slancio importante verso la. La loro vicinanza ha particolarmente indispettito anche Gianmaria Antinolfi, che ha deciso così di troncare con. Da lì a poco, ecco arrivare “la scelta” di. Una scelta che però non è piaciuta alla stessa ex tronista, che lo ha così ...

IsaeChia : #GfVip 6, la confusione di Alessandro Basciano: dice di aver “scelto” Sophie Codegoni, poi passa la serata a flirta… - Carlytty : @augustine13ts Non hai capito che è stata “assunta” e viene pagata per questo. Per creare dinamiche e confusione. L… -