Draghi in conferenza stampa: “Non allungheremo le vacanze scolastiche” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La variante Omicron ha aperto una nuova fase”, ha affermato il premier Mario Draghi nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare. LEGGI ANCHE: Manovra e Superbonus: quali sono i nodi da sciogliere in commissione Bilancio al Senato “I vaccini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La variante Omicron ha aperto una nuova fase”, ha affermato il premier Marionel corso della tradizionaledi fine anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione dellaparlamentare. LEGGI ANCHE: Manovra e Superbonus: quali sono i nodi da sciogliere in commissione Bilancio al Senato “I vaccini L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

borghi_claudio : Sto facendo le audizioni secretate per la commissione David Rossi ma mi dicono che Draghi in conferenza stampa s'of… - pietroraffa : Il siparietto più bello della conferenza di #Draghi di oggi è quando un giornalista chiede se può fare una domanda… - SimoneAlliva : Patetico l'applauso dei colleghi a #Draghi durante la conferenza stampa. Patetico e pericoloso. - Pally84 : RT @EmeParonzini: Entra Draghi in conferenza stampa. Giornalisti: - Dario_VdA : RT @Moonlightshad1: Gli applausi dei giornalisti a #Draghi in conferenza stampa. Non sentite anche voi questa fragranza di Corea del nord?… -