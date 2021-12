Capitolo Piccoli | prestito o permanenza all’Atalanta ma con più spazio

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Mi piacerebbe giocare di più, ma per ilfarò le mie valutazioni insieme a Gasperini”. Queste sono state le parole del giovane attaccantequalche settimana fa in merito alla sua. Il numero 99 nerazzurro non è riuscito a trovarenella prima parte di campionato: tra un Duvan Zapata che ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Milan-Atalanta, Serie A Sconcerti su Demiral: “Perché darlo inad una squadra che…” Il calcio d’agosto va preso come tale, ma l’Atalanta interverrà sul mercato (soprattutto in entrata) Con Hateboer fermo ai box l’Atalanta spinge (fortemente) per prendere Zappacosta ...