Calciomercato Juve | cinque attaccanti in lista | ecco chi può arrivare

(Di mercoledì 22 dicembre 2021): i bianconeri hanno messo inper gennaio,chi puòSecondo Tuttosport alla fine lantus farà un attaccante a gennaio, un’operazione low cost che sia nei nuovi parametri del club bianconero. I nomi in lizza ad oggi sono quelli di Icardi, Cavani, Martial, Mitrovic e Aubameyang, non profili giovanissimi ma tutti scontenti e quindi facilmente tentabili. Occhio comunque ad eventuali sorprese. Difficile se non impossibile ipotizzare che nelle prossime settimane lapossa dare l’assalto a Scamacca o Vlahovic: si tratta di operazioni complesse e onerose che il club preferisce rimandare all’estate. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS ...

Primo tempo comandato dalla, che al minuto 40', dopo un tiro di Federico Bernardeschi finito in area, Moise Kean ne approfitta e schiaccia di testa il pallone. 1 - 0. Un minuto di recupero nel ...Urge l'investimento, per la Champions del futuro (laora è a - 4), per l'Europa League del presente, per rivendicare le Coppe Italia del passato.Torino, 22 dic. – (Adnkronos) – “Tre punti, clean sheet e 300esima vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie”. Così su Instagram il difensore de ...Tifosi bianconeri al contrattacco dopo la visita della guardia di finanza nella sede dei nerazzurri: il Derby d'Italia si gioca pure sui bilanci.