Una bimba di due anni è morta in un incendio in casa nell' Agrigentino

AGI - Una bambina di due anni, Ginevra Manganello, è morta nell'incendio divampato stasera fa a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, in via San Giuseppe, nel centro della città. Le fiamme hanno divorato un appartamento all'interno di un edificio di più piani. Una famiglia è stata sgomberata. Fin dai primi istanti era stata la mamma della piccola a lanciare l'allarme, dicendo che la stessa era rimasta all'interno dell'appartamento. Nell'edificio di due piani di via San Giuseppe vivevano nove persone, stando a quanto comunicato dal sindaco Stefano Castellino. Sulle cause dell'incendio non c'è ancora piena chiarezza: se in un primo momento si era parlato di una fuga di gas, ora parrebbe più probabile l'ipotesi di un incendio dovuto a un corto circuito.

