Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La Commissione Europea ha adottato norme relative al certificato digitale covid e dell’Unione Europea sta vivendo un periodo vincolante di 9 mesi dei certificati di vaccinazione per i viaggi nell’Unione Europea ha annunciato un portavoce della commissione un periodo di accettazione Chiara e uniforme per i certificati di vaccinazione garantirà che le misure di viaggio continuino essere coordinate come richiesto dal Consiglio Europeo a seguito dell’ultima riunione del 16 dicembre ha aggiunto le nuove regole garantiranno che le restrizioni si basano su prove scientifiche disponibili i posti letto nei reparti ospedalieri di area critica salgono a livello nazionale al 13% rispetto a quelli disponibili la percentuale cresce in ben 12 regioni emerge dal monitoraggio ...