Tiziano Ferro, tour nel 2023. Data anche a Torino (Di martedì 21 dicembre 2021) Tiziano Ferro in tour nel 2023 negli stadi italiani. I live che in origine erano programmati per il 2020 e poi a causa del Covid posticipati per il 2021 e infine cancellati, tornano con un nuovo calendario nel 2023. Le date del nuovo tour includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della Data di Cagliari che non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020.I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. Questo il nuovo calendario: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno a Torino, 15, 17 e 18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24 e 25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 21 dicembre 2021)innelnegli stadi italiani. I live che in origine erano programmati per il 2020 e poi a causa del Covid posticipati per il 2021 e infine cancellati, tornano con un nuovo calendario nel. Le date del nuovoincludono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione delladi Cagliari che non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020.I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione. Questo il nuovo calendario: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno a, 15, 17 e 18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24 e 25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio ...

Advertising

TizianoFerro : RIPROGRAMMATO NEL 2023 IL TOUR NEGLI STADI DI TIZIANO FERRO Per maggiori informazioni visitare la pagina:… - nuovasocieta : Tiziano Ferro, tour nel 2023. Data anche a Torino - elisaferraro64 : Dopo l’anno in cui mi sono sorbita Baglioni che cantava 1000 sue canzoni e Tiziano Ferro pure manco fosse il loro c… - SocialArtistOF2 : Annunciate le date del #TZN2023 di @TizianoFerro. - LunatikaLullaby : RT @TizianoFerro: RIPROGRAMMATO NEL 2023 IL TOUR NEGLI STADI DI TIZIANO FERRO Per maggiori informazioni visitare la pagina: -