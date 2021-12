Selvaggia Lucarelli, velenosissima con Milly Carlucci: ” Il fuoco amico …” (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo scorso sabato 18 dicembre 2021 si è conclusa questa edizione di Ballando con le stelle con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. È stata un’edizione davvero piuttosto importante ed anche molto discussa ma ricca di tante emozioni. Sembrerebbe che proprio in queste ultime ore uno dei giudici, ovvero Selvaggia Lucarelli abbia fatto una sorta di bilancio riguardo proprio questa edizione di Ballando ed abbia pubblicato così un post direttamente sul suo profilo Instagram. Ovviamente, come spesso accade, le sue parole non sono passate inosservate ed in qualche modo sono apparse come una vera e propria frecciatina nei confronti di alcuni protagonisti di questa edizione del programma. Tra questi Alessandra Mussolini, Morgan e Rossella Erra. Alcuni però sembra che abbiano interpretato le parole di Selvaggia come una sorta di frecciatina nei ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo scorso sabato 18 dicembre 2021 si è conclusa questa edizione di Ballando con le stelle con la vittoria di Arisa e Vito Coppola. È stata un’edizione davvero piuttosto importante ed anche molto discussa ma ricca di tante emozioni. Sembrerebbe che proprio in queste ultime ore uno dei giudici, ovveroabbia fatto una sorta di bilancio riguardo proprio questa edizione di Ballando ed abbia pubblicato così un post direttamente sul suo profilo Instagram. Ovviamente, come spesso accade, le sue parole non sono passate inosservate ed in qualche modo sono apparse come una vera e propria frecciatina nei confronti di alcuni protagonisti di questa edizione del programma. Tra questi Alessandra Mussolini, Morgan e Rossella Erra. Alcuni però sembra che abbiano interpretato le parole dicome una sorta di frecciatina nei ...

