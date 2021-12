Pio e Amedeo nell'occhio del ciclone: "Basta! Non fate ridere nessuno!" (Di martedì 21 dicembre 2021) Pio e Amedeo sono stati gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici. La coppia di comici presentato il film 'Belli ciao!", che uscirà a gennaio, e anche questa volta le polemiche non si sono risparmiate. Il film di Pio e Amedeo racconta la storia della lunga amicizia che li lega fin dall'infanzia. Un legame stretto, personale e professionale, anche se Pio si è trasferito al nord, "tradendo" l'amico Amedeo e le sue origini pugliesi: ''Nel film c'è un momento di forte sentimento nel film legato alla nostra amicizia. I testi e la melodia di Federico Salvatore sembravano adattarsi perfettamente a coronare questo momento. Federico è un simbolo di quegli artisti che hanno raccolto solo un millesimo di quello che si meritavano, e poi è napoletano. Abbiamo detto tutto così" hanno dichiarato i comici nella trasmissione Radiazza, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 dicembre 2021) Pio esono stati gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici. La coppia di comici presentato il film 'Belli ciao!", che uscirà a gennaio, e anche questa volta le polemiche non si sono risparmiate. Il film di Pio eracconta la storia della lunga amicizia che li lega fin dall'infanzia. Un legame stretto, personale e professionale, anche se Pio si è trasferito al nord, "tradendo" l'amicoe le sue origini pugliesi: ''Nel film c'è un momento di forte sentimento nel film legato alla nostra amicizia. I testi e la melodia di Federico Salvatore sembravano adattarsi perfettamente a coronare questo momento. Federico è un simbolo di quegli artisti che hanno raccolto solo un millesimo di quello che si meritavano, e poi è napoletano. Abbiamo detto tutto così" hanno dichiarato i comicia trasmissione Radiazza, ...

Advertising

IlContiAndrea : Domani appuntamento pre natalizio con #Amici21 e gli ospiti saranno: Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso, Fedez, Deddy… - chillinindaboxx : RT @figliocomunista: Immagina farsi un tampone per andare al cinema a vedere il film di Pio e Amedeo - linomeschieri : RT @figliocomunista: Immagina farsi un tampone per andare al cinema a vedere il film di Pio e Amedeo - nannirossibg : RT @figliocomunista: Immagina farsi un tampone per andare al cinema a vedere il film di Pio e Amedeo - minuto78 : 'The show must go on' (Queen). 'Colpa 50% curva e 50% Kean' (Bonucci). 'Nemmeno ricc**one puoi dire...ma è l'intenz… -